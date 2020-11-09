Военните ще даряват плазма за Covid болни във ВМА

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 45 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 45

Министърът на отбраната Красимир Каракачанов е издал заповедта, която предвижда военни, преборили коронавируса, да могат да даряват кръвна плазма.

Това ще може да се прави в Центъра по трансфузионна хематология на ВМА.

Условията за това са те да са преболедували Covid-19, да са излекувани и да имат отрицателен PCR тест.