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Военните ще даряват плазма за Covid болни във ВМА

09 ноември 2020 14:18, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 45
Кръвна плазма

Министърът на отбраната Красимир Каракачанов е издал заповедта, която предвижда военни, преборили коронавируса, да могат да даряват кръвна плазма.

Това ще може да се прави в Центъра по трансфузионна хематология на ВМА.

Условията за това са те да са преболедували Covid-19, да са излекувани и да имат отрицателен PCR тест.

Източник: БНР
Снимка: ВМА

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