Сливен, кратки вечерни новини, 09.11.2020 г., понеделник

Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 57 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 57

В периода от 2 до 8 ноември в Сливен и областта са диагностицирани нови 378 случая на COVID-19.

През изминалото денонощие в Сливенско са регистрирани седем заразени с коронавирус.

Още един лекар от Сливен изгуби битката с коронавируса – това е 61-годишният д-р Емил Петров Милев.

Кметът на Община Сливен Стефан Радев отправи съболезнования към близките и приятелите на д-р Милев, който изгуби битката с Ковид-19 на 8 ноември.

„Ротари Клуб Сливен” дариха на Военна болница 20 термометъра и три електронни апарата за измерване на кръвно налягане.

Днес аварии прекъснаха водоподаването в сливенските села Чинтулово, Селиминово, Старо село, Злати войвода и Желю войвода.

З-годишният Ивайло от Сливен, за чиято операция се събираха пари, вече е успешно опериран и изписан – припомняме, че детето е с диагноза акушерска пареза.