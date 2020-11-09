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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Сливен, кратки вечерни новини, 09.11.2020 г., понеделник

09 ноември 2020 15:48, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 57
Сливен

В периода от 2 до 8 ноември в Сливен и областта са диагностицирани нови 378 случая на COVID-19.

През изминалото денонощие в Сливенско са регистрирани седем заразени с коронавирус.

Още един лекар от Сливен изгуби битката с коронавируса – това е 61-годишният д-р Емил Петров Милев.

Кметът на Община Сливен Стефан Радев отправи съболезнования към близките и приятелите на д-р Милев, който изгуби битката с Ковид-19 на 8 ноември.

„Ротари Клуб Сливен” дариха на Военна болница 20 термометъра и три електронни апарата за измерване на кръвно налягане.

Днес аварии прекъснаха водоподаването в сливенските села Чинтулово, Селиминово, Старо село, Злати войвода и Желю войвода.

З-годишният Ивайло от Сливен, за чиято операция се събираха пари, вече е успешно опериран и изписан – припомняме, че детето е с диагноза акушерска пареза.

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