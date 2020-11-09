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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Премиерът Бойко Борисов проведе телефонен разговор с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен

09 ноември 2020 20:32, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 37
Бойко Борисов

Българският премиер Бойко Борисов е провел телефонен разговор с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, предаде БНТ. Двамата лидери изтъкнаха важността на срещата на върха в Берлин, организирана утре от българския премиер и министър-председател на Северна Македония Зоран Заев. Поради пандемията COVID-19, форумът ще се проведе чрез видеоконференция. Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен потвърди пред българския премиер, че ще участва в срещата.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС

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