Премиерът Бойко Борисов проведе телефонен разговор с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 37 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 37

Българският премиер Бойко Борисов е провел телефонен разговор с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, предаде БНТ. Двамата лидери изтъкнаха важността на срещата на върха в Берлин, организирана утре от българския премиер и министър-председател на Северна Македония Зоран Заев. Поради пандемията COVID-19, форумът ще се проведе чрез видеоконференция. Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен потвърди пред българския премиер, че ще участва в срещата.