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Сливен. Новини от източника. Последни новини
3 816 са новите случаи на коронавирус в България през последното денонощие, 35 от тях в Сливенско
816 са новите случаи, регистрирани при направени от 8 826 PCR теста.
Положителни проби са дали 46% от тестваните. 106 са починалите с коронавирус за денонощие. Това показват данните от Единния информационен портал.
Разпределение по области: Благоевград – 198; Бургас – 142; Варна – 220; Велико Търново – 82; Видин – 34; Враца – 63; Габрово – 91; Добрич – 29; Кърджали – 38; Кюстендил – 89; Ловеч – 25; Монтана – 55; Пазарджик – 81; Перник – 77; Плевен – 86; Пловдив – 392; Разград – 36; Русе – 175; Силистра – 17; Сливен – 35; Смолян – 30; София област – 63; София (град) – 1403; Стара Загора – 174; Търговище – 32; Хасково – 46; Шумен – 96; Ямбол – 7.
Активните случаи са 51 922. 4 004 се лекуват в болница, 270 от тях са в интензивно отделение.
Излекувани са рекорден брой заразени с инфекцията – 875, с което преборилите болестта от началото на пандемията стават 25 283.
Снимка: pixabay.com