СБР-КОТЕЛ ЕООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ПЕРСОНАЛ ЗА РАБОТА В ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С COVID-19

СБР - Котел преди 34 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 16

В лечебното заведение се разкриват нови работни места за длъжностите -"Лекар","Медицинска сестра" и "Санитар"!Работните места са за служители ,които ще работят в ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С COVID-19!

За повече информация при проявен интерес за постъпване на работа по посочените длъжности позвънете на тел. 0887777423 - Д-р Цветан Влахов - управител