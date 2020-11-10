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СБР-КОТЕЛ ЕООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ПЕРСОНАЛ ЗА РАБОТА В ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С COVID-19

10 ноември 2020 16:38, Людмила Калъпчиева
Излъчване: СБР - Котел преди 34 минути, брой четения: 16

В лечебното заведение се разкриват нови работни места за длъжностите -"Лекар","Медицинска сестра" и "Санитар"!Работните места са за служители ,които ще работят в ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С COVID-19!

За повече информация при проявен интерес за постъпване на работа по посочените длъжности позвънете на тел. 0887777423 - Д-р Цветан Влахов - управител

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