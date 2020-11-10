Един загина при удар между Лада и Опел край Сливен

Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 27

Един човек е починал, а трима са в болница след катастрофа край Сливен, съобщи за БТА говорителят на ОД на МВР в областния град Първолета Мандинска. Пътното произшествие е станало около 18:00 ч. днес на пътя Сливен - село Тополчане, преди разклона за квартала "Диньо Дачев". При катастрофата са се сблъскали два автомобила - "Лада" и "Опел Астра". По първоначални данни един е загинал, а трима са откарани в болница.

В момента се извършва оглед на местопроизшествието и пътят е затворен, уточниха от полицията. Установяват се причините за пътния инцидент.