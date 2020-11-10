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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Един загина при удар между Лада и Опел край Сливен

10 ноември 2020 20:01, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 27
Полиция Сливен

Един човек е починал, а трима са в болница след катастрофа край Сливен, съобщи за БТА говорителят на ОД на МВР в областния град Първолета Мандинска. Пътното произшествие е станало около 18:00 ч. днес на пътя Сливен - село Тополчане, преди разклона за квартала "Диньо Дачев". При катастрофата са се сблъскали два автомобила - "Лада" и "Опел Астра". По първоначални данни един е загинал, а трима са откарани в болница.

В момента се извършва оглед на местопроизшествието и пътят е затворен, уточниха от полицията. Установяват се причините за пътния инцидент.

Източник: БТА
Снимка: Станимир Петков

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