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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Община Ямбол подмени уличното осветление в някои части на града

10 ноември 2020 22:02, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 60
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Ново осветление имат вече няколко района в Ямбол. Тази седмица беше завършено монтирането на осветителни тела на улица „Преслав“ в участъка от ул. „Страхил Войвода“ до ул. „Г. С. Раковски“. От години улично осветление на тази част от улицата не е имало.

 

Продължава и осветяването на повдигнатите пешеходни пътеки на територията на общината. Допълнително обезопасяване получи пешеходната пътека пред сградата на Областна дирекция на МВР-Ямбол.

Новата площадка за фитнес на открито в подножието на Лесопарк „Боровец“ също беше осветена.

Община Ямбол предвижда цялостна подмяна на уличното осветление в града. В момента се търси най-добрият вариант за финансиране и благоустрояване на инфраструктурния проект.

Снимки: Община Ямбол

Снимки

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