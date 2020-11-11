4 390 са новите случаи на коронавирус през последното денонощие в България, 61 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 73 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 73

4 390 са новите случаи на коронавирус, потвърдени при 11 068 теста. От началото на пандемията регистрираните с COVID-19 у нас са 83 366, показват данните в Националната информационна система.

Положителните проби са 39,66 от направените тестове.

Разпределение по области: Благоевград – 229; Бургас – 156; Варна – 301; Велико Търново – 41; Видин – 8; Враца – 81; Габрово – 68; Добрич – 25; Кърджали – 22; Кюстендил – 141; Ловеч – 45; Монтана – 79; Пазарджик – 106; Перник – 92; Плевен – 135; Пловдив – 471; Разград – 51; Русе – 218; Силистра – 105; Сливен – 61; Смолян – 18; София област – 131; София (град) – 1318; Стара Загора – 196; Търговище – 25; Хасково – 86; Шумен – 95; Ямбол – 86.

Активните случаи са 55 716.

В болница се лекуват 4 176 пациенти, 280 от тях са в интензивно отделение.

През последните 24 часа са излекувани още 516 души, общият брой на преборилите болестта е 25 799.

Починалите са 80. Жертвите на COVID-19 вече са 1 851.