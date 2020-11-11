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Информационен бюлетин за пленарната сесия - 11-13 ноември 2020 г.

11 ноември 2020 09:16, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 44 минути, брой четения: 25
Европейският парламент

Евродепутатите ще обсъдят резултатите от изборите в САЩ

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2020-11-11/0/evrodeputatite-shche-obsdiat-rezultatite-ot-izborite-v-sashch

В сряда лидерите на политическите групи ще обсъдят потенциалното въздействие на изборите в САЩ върху бъдещите отношения между ЕС и САЩ и върху световната политика.

 

EU4Health: Парламентът възнамерява да укрепи новата здравна програма на ЕС

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2020-11-11/1/eu4health-parlamentt-vznameriava-da-ukrepi-novata-zdravna-proghrama-na-es

Очаква се ЕП да призове за по-амбициозна здравна програма на ЕС, за да се запълнят пропуските, разкрити вследствие на кризата с COVID-19 и да се гарантира, че здравните системи могат

 

Евродепутатите ще призоват за стимули за устойчиви инвестиции в екологичния преход

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2020-11-11/2/ep-shche-prizova-za-stimuli-za-ustoychivi-investitsii-v-ekologhichniia-prekhod

В петък членовете на ЕП ще гласуват относно начините за финансиране на Зеления пакт и преминаването към устойчиви икономически дейности. Дебатът ще се проведе в сряда.

 

Ваксините срещу COVID-19: Парламентът иска пълна прозрачност при общоевропейските поръчки

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2020-11-11/3/vaksinite-sreshchu-covid-19-ep-iska-plna-prozrachnost-pri-obshchoevropeyskite-porchki

Критериите и условията за закупуване на ниво ЕС, както и осигуряването на справедлив достъп до ваксините срещу COVID-19 ще бъдат обсъдени в четвъртък с комисаря С. Кириaкиду.

 

COVID-19 и европейските ценности: демократичните принципи „трябва да надделеят“

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2020-11-11/4/covid-19-i-evropeyskite-tsennosti-demokratichnite-printsipi-triabva-da-naddeleiat

В четвъртък евродепутатите ще обсъдят с Комисията въздействието на националните мерки върху ценностите на ЕС и ще приемат резолюция в петък, която ще оцени „първата вълна“ на пандемията.

 

Нов първи заместник-председател на Европейския парламент

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2020-11-11/5/nov-prvi-zamestnik-predsedatel-na-evropeyskiia-parlament

След напускането на Марейд Макгинес, за да заеме поста на еврокомисар, Европейският парламент ще избере нов заместник-председател в четвъртък.

 

Престъпленията срещу журналисти не трябва да остават ненаказани: Дебат с участието на Жозеп Борел

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2020-11-11/6/prestpleniiata-sreshchu-zhurnalisti-ne-triabva-da-ostavat-nenakazani

В сряда евродепутатите ще потвърдят ангажимента си да защитават правото на свобода на изразяване и гаранциите за защита на журналистите.

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