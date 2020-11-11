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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 11.11.2020
No. Дата Длъжност Образование
2852 21.10.2020 огняр котли на природен газ средно+правоспособност
2858 22.10.2020 шивач средно
2861 23.10.2020 леяр средно
2863 26.10.2020 шивач основно/средно
2865 26.10.2020 организатор производство основно/средно
2866 26.10.2020 дърводелец мебелист основно/средно
2879 2.11.2020 автомеханик средно
2884 3.11.2020 младши експерт висше
2885 3.11.2020 машинен оператор метални изделия средно
2886 3.11.2020 машинен оператор средно
2887 4.11.2020 ресторантски работник/готвач бързо хранене/ средно
2888 4.11.2020 салонен управител средно
2889 4.11.2020 ресторантски работник/готвач бързо хранене/ средно
2890 4.11.2020 салонен управител средно
2896 5.11.2020 обслужващ бензиностанция средно
2897 5.11.2020 обслужващ магазин средно
2898 5.11.2020 обслужващ магазин средно
2899 5.11.2020 настройчик пакетираща машина средно
2901 6.11.2020 шофьор товарен автомобил над 12 тона средно + професионална пригодност
2905 9.11.2020 машинен оператор средно
2909 10.11.2020 кондуктор средно
2910 10.11.2020 продавач консултант средно