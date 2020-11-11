Силно земетресение с магнитуд 5.2 разтърси Северна Македония

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 48

Земетресение с магнитуд 5,2 по Рихтер беше регистрирано рано тази сутрин в Северна Македония. Това показват данните на Института по геофизика, геодезия и география на БАН. Земетресението е станало в 04:54 часа местно време.

Епицентърът е бил в района между Тетово и Гостивар, на 50 км югозападно от столицата Скопие, съобщи БГНЕС. Скопската сеизмологична обсерватория заяви, че земетресението е най-силно в Гостивар и Маврово и малко по-слабо в Скопие, Тетово, Битоля и Прилеп.

Според албанската телевизия Ora News тремори се усещат и в Албания, Косово, Сърбия и България.

Няма съобщения за жертви.