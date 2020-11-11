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ОТНОВО В УЧИЛИЩЕ

11 ноември 2020 14:19, Дияна Костадинова (ПХГ "Дамян Дамянов")
Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" преди 14 минути, брой четения: 52
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Уважаеми родители,

Скъпи ученици,

От 12 ноември (четвъртък) се възстановяват присъствените учебни занятия с утвърденото седмично разписание. Учебните часове започват в 8:00 и са с продължителност 45 минути.

За да запазим здравето на ученици и учители, нека не забравяме да спазваме всички противоепидемични мерки:

- носене на предпазни маски в училище;

- редовно и често миене на ръцете;

- редовно проветряване на класните стаи;

- спазване на дистанция;

- избягване на струпвания в междучасията;

- ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки.

Уважаеми родители, моля при проява на грипоподобни симптоми (хрема, кашлица, температура, загуба на вкус/обоняние, обща отпадналост) при Вашето дете, не го изпращайте в училище и се свържете с класния ръководител!

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