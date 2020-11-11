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Сливен. Новини от източника. Последни новини

България е на 16-то място по заболеваемост от Covid-19 в ЕС

11 ноември 2020 17:45, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 51
Проф. Костадин Ангелов

Заболеваемостта от Covid-19 в България на 14-дневна база към днешна дата е 518 на 100 хиляди души, което нарежда страната на 16-то място в Европейския съюз, докато в страни като Чехия тази цифра е 1200 на 100 000. В Люксембург броят е 1300 на 100 000. Това показват данни, представени от министъра на здравеопазването Костадин Ангелов на днешното заседание на кабинета, цитирани от репортери на БНР.

Припомняме, че точно преди месец България се класира на 24-то място в ЕС с 43 на 100 000.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС

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