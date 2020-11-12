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3 945 са новите случаи на коронавирус у нас, 47 от тях в Сливенско
3 945 са новите случаи на коронавирус у нас, потвърдени при направени 10 830 PCR теста. Регистрираните с COVID-19 от началото на пандемията са 87 311, показват данните в Националната информационна система.
Разпределение по области: Благоевград – 192; Бургас – 281; Варна – 295; Велико Търново – 144; Видин – 36; Враца – 95; Габрово – 157; Добрич – 50; Кърджали – 23; Кюстендил – 66; Ловеч – 32; Монтана – 37; Пазарджик – 85; Перник – 105; Плевен – 101; Пловдив – 378; Разград – 30; Русе – 148; Силистра – 43; Сливен – 47; Смолян – 33; София област – 101; София (град) – 1116; Стара Загора – 110; Търговище – 22; Хасково – 80; Шумен – 58; Ямбол – 80.
Активните случаи са 58 699. 4 478 пациенти се лекуват в болница, 276 от тях са в интензивно отделение.
Рекорден брой са излекуваните за последните 24 часа – 915 души. До момента болестта са преборили 26 714.
Починали са още 47 души. Жертвите на COVID-19 вече са 1 898.
Снимка: pixabay.com