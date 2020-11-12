Криминална хроника Ямбол - 12.11.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 37 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 37

Информационен бюлетин 12.11.2020 г.

В РУ-Тунджа е започнато бързо производство срещу 54-годишен, седнал зад волана след употреба на алкохол. На 11 ноември около 19:50 ч., в село Чарган, полицейски екип е спрял за проверка лек автомобил „Хонда“, управляван от местен жител. При тестването на водача за употреба на алкохол, техническото средство е отчело стойност над 1,2 на хиляда. Работата по случая продължава.