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Криминална хроника Ямбол - 12.11.2020 г.

12 ноември 2020 13:38, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 37
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 12.11.2020 г.

 

В РУ-Тунджа е започнато бързо производство срещу 54-годишен, седнал зад волана след употреба на алкохол. На 11 ноември около 19:50 ч., в село Чарган, полицейски екип е спрял за проверка лек автомобил „Хонда“, управляван от местен жител. При тестването на водача за употреба на алкохол, техническото средство е отчело стойност над 1,2 на хиляда. Работата по случая продължава.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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