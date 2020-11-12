Катастрофа на железопътния надлез на изхода на Ямбол

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 57 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 57

Днес по обяд е станала тежка катастрофа на железопътния надлез на изхода на Ямбол. При инцидента няма сериозно пострадали като на място е водачът на автомобила, който е в шок.

От ОДМВР-Ямбол потвърдиха за инцидента. Сигналът е получен в 13:35 часа. Допълнителна информация ще бъде съобщена по-късно. Движението е временно затруднено.

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