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Катастрофа на железопътния надлез на изхода на Ямбол

12 ноември 2020 15:15, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 57
Снимка от мястото на инцидента

Днес по обяд е станала тежка катастрофа на железопътния надлез на изхода на Ямбол. При инцидента няма сериозно пострадали като на място е водачът на автомобила, който е в шок.

От ОДМВР-Ямбол потвърдиха за инцидента. Сигналът е получен в 13:35 часа. Допълнителна информация ще бъде съобщена по-късно. Движението е временно затруднено.

Снимки: Радио 999

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