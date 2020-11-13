3 414 са новите случаи на коронавирус, 65 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 68 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 68

3 414 са новите случаи на коронавирус, направени са 8 885 PCR теста. Заразените са 38,4% от изследваните. От началото на пандемията регистрираните с COVID-19 у нас са 90 725, показват данните в Единния информационен портал.

Разпределение по области: Благоевград – 179; Бургас – 135; Варна – 142; Велико Търново – 35; Видин – 80; Враца – 48; Габрово – 132; Добрич – 25; Кърджали – 19; Кюстендил – 84; Ловеч – 40; Монтана – 74; Пазарджик – 108; Перник – 84; Плевен – 94; Пловдив – 414; Разград – 19; Русе – 128; Силистра – 60; Сливен – 65; Смолян – 20; София област – 85; София (град) – 996; Стара Загора – 180; Търговище – 18; Хасково – 59; Шумен – 38; Ямбол – 53.

Активните случаи са 61 168.

В болници се лекуват 4 768, 284 от тях в интензивни структури.

През последното денонощие са излекувани 873 души, общият брой на преборилите болестта е 27 587.

Починали са още 72 пациенти. Жертвите на вируса вече са 1 970.