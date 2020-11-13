Нощно земетресение от 2,7 по Рихтер в Благоевградско

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Земетресение с магнитуд 2,7 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията на България, в Благоевградска област, предаде БГНЕС.

Земният трус е регистриран в 1:28 ч. тази нощ с епицентър село Корница югоизточно от Благоевград и северозападно от Хаджидимово, с дълбочина 17 км, уточняват от Геофизичния институт на БАН. Няма данни за материални щети.