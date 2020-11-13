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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нощно земетресение от 2,7 по Рихтер в Благоевградско

13 ноември 2020 08:56, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 21 минути, брой четения: 37
Земетресение

Земетресение с магнитуд 2,7 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията на България, в Благоевградска област, предаде БГНЕС.

Земният трус е регистриран в 1:28 ч. тази нощ с епицентър село Корница югоизточно от Благоевград и северозападно от Хаджидимово, с дълбочина 17 км, уточняват от Геофизичния институт на БАН. Няма данни за материални щети.

Източник: БГНЕС
Снимка: pixabay.com

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