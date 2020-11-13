Софийският университет е домакин на IX Международен конгрес по психология

Клуб на инвалидите-Сливен преди 44 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 44 минути, брой четения: 33

IX Международен конгрес по психология ще се проведе на 13 и 14 ноември. Негов организатор е Българското психологическо дружество, а Софийският университет "Св. Климент Охридски" е домакин на събитието. Поради пандемията на коронавируса беше решено форумът да се проведе онлайн. В него ще вземат участие над 200 експерти от различни области на психологията.