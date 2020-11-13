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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Софийският университет е домакин на IX Международен конгрес по психология

13 ноември 2020 10:08, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 44 минути, брой четения: 33
СУ "Климент Охридски"

IX Международен конгрес по психология ще се проведе на 13 и 14 ноември. Негов организатор е Българското психологическо дружество, а Софийският университет "Св. Климент Охридски" е домакин на събитието. Поради пандемията на коронавируса беше решено форумът да се проведе онлайн. В него ще вземат участие над 200 експерти от различни области на психологията.

Източник: БНР
Снимка: psychology.bg.org

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