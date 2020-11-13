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Днес е Международният ден на слепите хора

13 ноември 2020 10:48, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 43 минути, брой четения: 43
Незрящ човек

13 ноември е обявеният от ООН ден за незрящи хора, ден за повишаване на осведомеността за проблемите на хората със зрителни увреждания.

Първото общество на слепите в България е създадено от група зрително зрителни интелектуалци през 1921 г. През 1946 г. е преименувано на Съюз на слепите в България. Днес организацията поддържа интересите на своите повече от 13 000 членове с увреждане от 71-100% поради загуба на зрение.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС

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