Днес е Международният ден на слепите хора

Клуб на инвалидите-Сливен преди 43 минути, брой четения: 43 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 43

13 ноември е обявеният от ООН ден за незрящи хора, ден за повишаване на осведомеността за проблемите на хората със зрителни увреждания.

Първото общество на слепите в България е създадено от група зрително зрителни интелектуалци през 1921 г. През 1946 г. е преименувано на Съюз на слепите в България. Днес организацията поддържа интересите на своите повече от 13 000 членове с увреждане от 71-100% поради загуба на зрение.