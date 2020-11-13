Криминална хроника Ямбол - 13.11.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 35 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 35

Информационен бюлетин 13.11.2020 г.

Пътнопранспортни произшествия:

На 12 ноември към 20:10 ч. на тел. 112 е постъпил сигнал за настъпило пътнотранспортно произшестгвие на кръстовището на ул. „Преслав“ и ул. „Димитър Благоев“ в Ямбол. В инцидента са участвали два леки автомобила - „Фолксваген“, управляван от 66-годишен и „Киа“, управляван от 18 годишен, и двамата правоспособни водачи. 66-годишният мъж е транспортиран и настанен в МБАЛ-Ямбол с фрактура на ключица и спукана гръдна кост. Пробите и на двамата водачи за употреба на алкохол и наркотични мещества са отрицателни. На местопроизшествието е извършен оглед. Причина за настъпване на инцидента са в процес на изясняване, образувано е досъдебно производство.