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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Криминална хроника Ямбол - 13.11.2020 г.

13 ноември 2020 11:13, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 35
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 13.11.2020 г.

 

Пътнопранспортни произшествия:

На 12 ноември към 20:10 ч. на тел. 112 е постъпил сигнал за настъпило пътнотранспортно произшестгвие на кръстовището на ул. „Преслав“ и ул. „Димитър Благоев“ в Ямбол. В инцидента са участвали два леки автомобила - „Фолксваген“, управляван от 66-годишен и „Киа“, управляван от 18 годишен, и двамата правоспособни водачи. 66-годишният мъж е транспортиран и настанен в МБАЛ-Ямбол с фрактура на ключица и спукана гръдна кост. Пробите и на двамата водачи за употреба на алкохол и наркотични мещества са отрицателни. На местопроизшествието е извършен оглед. Причина за настъпване на инцидента са в процес на изясняване, образувано е досъдебно производство.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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