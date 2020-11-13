Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Български учени работят върху разработването на два вида ваксина срещу Covid-19

13 ноември 2020 18:10, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 21 минути, брой четения: 34
........................................................

Екип от български учени, ръководени от Андрей Чорбанов от Отдела по имунология в Института по микробиология на БАН, работят съвместно с Института Пастьор върху ваксина Covid-19.

Те работят по две форми на ваксина - чрез инжектиране и чрез инхалация, тъй като очакват да получат своите прототипи до края на годината. Тогава те вероятно ще могат да започнат изпитанията, които са дълъг процес.

Източник: БНР
Снимка: БТА

« предишна


 