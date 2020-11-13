Български учени работят върху разработването на два вида ваксина срещу Covid-19

Клуб на инвалидите-Сливен преди 21 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 34

Екип от български учени, ръководени от Андрей Чорбанов от Отдела по имунология в Института по микробиология на БАН, работят съвместно с Института Пастьор върху ваксина Covid-19.

Те работят по две форми на ваксина - чрез инжектиране и чрез инхалация, тъй като очакват да получат своите прототипи до края на годината. Тогава те вероятно ще могат да започнат изпитанията, които са дълъг процес.