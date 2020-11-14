Прекъсване на водоподаването в част от кв. „Дружба„

ВиК-Сливен преди 46 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 46 минути, брой четения: 26

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 14.11.2020г.(събота) от 09.00ч до 14.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв„Дружба„

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.