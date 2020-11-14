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Сливен. Новини от източника. Последни новини
4212 са новодиагностицираните с коронавирус през изминалите 24 часа, 56 от тях в Сливенско
4212 са новодиагностицираните с коронавирус през изминалите 24 часа.
За последното денонощие са направени общо 12 413 PCR теста, което е 33.9% от тестваните. Това показват данните в Националната информационна система.
Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 167; Бургас – 277; Варна – 429; Велико Търново – 151; Видин – 17; Враца – 94; Габрово – 120; Добрич – 54; Кърджали – 19; Кюстендил – 72; Ловеч – 42; Монтана – 93; Пазарджик – 79; Перник – 64; Плевен – 190; Пловдив – 320; Разград – 68; Русе – 192; Силистра – 52; Сливен – 56; Смолян – 16; София област – 89; София (град) – 1231; Стара Загора – 151; Търговище – 58; Хасково – 79; Шумен – 82; Ямбол – 50.
Така общият брой на потвърдените случаи става 94 937, от които 64 613 активни.
682 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 28 269.
Хоспитализираните лица са 4949, от които 288 се намират в интензивното отделение.
Починалите лица с доказана коронавирусна инфекция са общо 2055. 85 от случаите са от последните 24 часа.
Снимка: pixabay.com