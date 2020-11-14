Срутване на тунел "Железница" затрупа човек

Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 34

Срутване на тунела "Железница" на автомагистрала "Струма", има затрупан човек, предаде БГНЕС.

Към мястото на инцидента пътуват линейка и пожарна. За момента няма повече информация.