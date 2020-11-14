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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Срутване на тунел "Железница" затрупа човек

14 ноември 2020 12:26, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 34
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Срутване на тунела "Железница" на автомагистрала "Струма", има затрупан човек, предаде БГНЕС.

Към мястото на инцидента пътуват линейка и пожарна. За момента няма повече информация.

Източник: NOVA

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