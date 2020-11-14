Съветската и руска филмова и театрална звезда Армен Джигарханян почина днес на 86 години

Клуб на инвалидите-Сливен преди 43 минути, брой четения: 36 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 36

Съветската и руска филмова и театрална звезда Армен Джигарханян почина днес на 86 години, съобщава РИА Новости.

В България Джигарханян е известен с ролите си във филми като „Неуловими отмъстители“, „Техеран’43“, „Здравей, аз съм твоята леля“, „Мястото на срещата не може да бъде променено“. Неговата филмография, която се състои от над 200 части, ще бъде запомнена най-вече от филмите, където той участва като злодей. Театралният носител на звездата се свързва главно с московския театър „Маяковски“, където той работи почти 30 години и е „водещият актьор“.

През последните 30 години Армен Джигарханян е директор и ръководител на собствен театър „Джигарханян“.