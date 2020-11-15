2498 са новите случаи на заразени с коронавирус у нас през последното денонощие, 53 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 22 минути, брой четения: 35 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 35

2498 са новите случаи на заразени с коронавирус у нас през последното денонощия при направени 6450 PCR теста.

Инфектираните с COVID-19 са 38,7 на сто от изследваните, показват данните в Единния информационен портал. Общият брой на заразените достигна 97 435, а активните случаи – 66 539.

Разпределението по области: Благоевград – 97; Бургас – 118; Варна – 172; Велико Търново – 38; Видин – 16; Враца – 30; Габрово – 49; Добрич – 34; Кърджали – 2; Кюстендил – 98; Ловеч – 35; Монтана – 22; Пазарджик – 93; Перник – 31; Плевен – 64; Пловдив – 269; Разград – 27; Русе – 70; Силистра – 7; Сливен – 53; Смолян – 8; София област – 113; София (град) – 811; Стара Загора – 103; Търговище – 22; Хасково – 32; Шумен – 36; Ямбол – 48.

5 166 души са в болница, от тях в интензивно отделение са 295 пациенти. Излекувани са още 536 човека, общо – 28 805.

През последното денонощие са починали 36 души. С тях общият брой на смъртните случаи с ковид инфекция става 2 091.