Акция „Зима“: От днес глобяват за неподходящи гуми

Клуб на инвалидите-Сливен преди 48 минути, брой четения: 41 Излъчване:преди 48 минути, брой четения: 41

Започна следващата фаза от акция „Зима“. От днес полицаите вече глобяват шофьорите за неподходящи за студените месеци гуми.

Изискването по закон е те да са с грайфер от поне 4 милиметра.

Освен това водачите ще бъдат санкционирани и за неизправни чистачки, както и ако нямате течност за тях, предаде „NOVA“.

Глобите могат да достигнат до 50 лева. Но ако гумите са прекалено износени, има опасност вашият автомобил да бъде спрян от движение.