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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Акция „Зима“: От днес глобяват за неподходящи гуми

15 ноември 2020 15:25, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 48 минути, брой четения: 41
Полицай

Започна следващата фаза от акция „Зима“. От днес полицаите вече глобяват шофьорите за неподходящи за студените месеци гуми.

Изискването по закон е те да са с грайфер от поне 4 милиметра.

Освен това водачите ще бъдат санкционирани и за неизправни чистачки, както и ако нямате течност за тях, предаде „NOVA“.

Глобите могат да достигнат до 50 лева. Но ако гумите са прекалено износени, има опасност вашият автомобил да бъде спрян от движение.

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