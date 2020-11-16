816 са новите случаи на коронавирус у нас, 17 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 33

816 са новите случаи на коронавирус у нас. Направените тестове са 2 716. От началото на пандемията регистрираните с COVID-19 са 98 251, показват данните в Единния информационен портал.

Разпределение по области: Благоевград – 38; Бургас – 81; Варна – 64; Велико Търново – 22; Видин – 14; Враца – 10; Габрово – 16; Добрич – 14; Кърджали – 1; Кюстендил – 64; Ловеч – 29; Монтана – 17; Пазарджик – 41; Перник – 16; Плевен – 46; Пловдив – 34; Разград – 20; Русе – 2; Силистра – 2; Сливен – 17; Смолян – 13; София област – 27; София (град) – 193; Стара Загора – 19; Търговище – 5; Шумен – 6; Ямбол – 5. Без новозаразени за денонощието е Хасково.

Активните случаи са 66 746.

В болници се лекуват 5 247-ма, от тях в интензивни отделения са 293.

Още 570 души са излекувани, общият им брой до момента е 29 375.

През последните 24 часа са починали 39 души. Жертвите на COVID-19 вече са 2 130.