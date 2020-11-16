Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

816 са новите случаи на коронавирус у нас, 17 от тях в Сливенско

16 ноември 2020 08:47, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 33
Коронавирус

816 са новите случаи на коронавирус у нас. Направените тестове са 2 716. От началото на пандемията регистрираните с COVID-19 са 98 251, показват данните в Единния информационен портал.

Разпределение по области: Благоевград – 38; Бургас – 81; Варна – 64; Велико Търново – 22; Видин – 14; Враца – 10; Габрово – 16; Добрич – 14; Кърджали – 1; Кюстендил – 64; Ловеч – 29; Монтана – 17; Пазарджик – 41; Перник – 16; Плевен – 46; Пловдив – 34; Разград – 20; Русе – 2; Силистра – 2; Сливен – 17; Смолян – 13; София област – 27; София (град) – 193; Стара Загора – 19; Търговище – 5; Шумен – 6; Ямбол – 5. Без новозаразени за денонощието е Хасково.

Активните случаи са 66 746.

В болници се лекуват 5 247-ма, от тях в интензивни отделения са 293.

Още 570 души са излекувани, общият им брой до момента е 29 375.

През последните 24 часа са починали 39 души. Жертвите на COVID-19 вече са 2 130.

Снимка: pixabay.com

« предишна


 