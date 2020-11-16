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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 16.11.2020

16 ноември 2020 11:34, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 32 минути, брой четения: 23

No. Дата Длъжност Образование

2852 21.10.2020 огняр котли на природен газ средно+правоспособност

2858 22.10.2020 шивач средно

2861 23.10.2020 леяр средно

2884 3.11.2020 младши експерт висше

2885 3.11.2020 машинен оператор метални изделия средно

2886 3.11.2020 машинен оператор средно

2887 4.11.2020 ресторантски работник/готвач бързо хранене/ средно

2888 4.11.2020 салонен управител средно

2889 4.11.2020 ресторантски работник/готвач бързо хранене/ средно

2890 4.11.2020 салонен управител средно

2896 5.11.2020 обслужващ бензиностанция средно

2897 5.11.2020 обслужващ магазин средно

2898 5.11.2020 обслужващ магазин средно

2899 5.11.2020 настройчик пакетираща машина средно

2901 6.11.2020 шофьор товарен автомобил над 12 тона средно + професионална пригодност

2905 9.11.2020 машинен оператор средно

2909 10.11.2020 кондуктор средно

2910 10.11.2020 продавач консултант средно

2913 11.11.2020 машинен оператор изшиване на текстилни изделия средно

2914 11.11.2020 работник, товаро- разтоварна дейност основно/средно

2916 12.11.2020 монтажник кабели основно

2917 12.11.2020 консултант продажби средно

2919 13.11.2020 касиер средно

2920 13.11.2020 работник кухня основно/средно

2921 13.11.2020 образованелен медиатор основно/средно

2922 13.11.2020 психолог висше

2923 13.11.2020 лекар, експерт ЕВН висше,медицина

2924 13.11.2020 обслужващ магазин средно

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