Криминална хроника Ямбол - 16.11.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 37 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 34

Информационен бюлетин 16.11.2020 г.

През изминалото денонощие на територията обслужвана от ОДМВР-Ямбол няма регистрирани тежки криминални престъпления и пътнотранспортни произшествия.