Първи стъпки в компютърната графика

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 38 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 22

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Малките ученици от 1. „б“ клас, участници в групата по интереси „Уча, играя и творя“, поставиха началото на своите компютърни умения. В продължение на няколко часа, под ръководството на г-жа Йорданка Стефанова, децата се запознаха с програмата Paint и направиха своите първи стъпки в компютърната графика. Геометричните фигури – квадрат, правоъгълник, кръг и триъгълник им помогнаха да изобразят с лекота много образи, като: къща, дърво, момиче, момче, пързалка и др. Часовете в компютърния кабинет се очакват с нетърпение от малките първокласници. Темите, включени в програмата на групата, провокират тяхната фантазия, развиват уменията и знанията им.