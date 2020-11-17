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Сливен. Новини от източника. Последни новини
3 519 са новите случаи на коронавирус в България за последното денонощие, 44 от тях в Сливенско
3 519 са новите случаи на коронавирус, потвърдени при направени 7 934 теста. Заразени са 44,4% от изследваните, почти всеки втори е положителен, показват данните в Единния информационен портал.
Разпределение по области: Благоевград – 224; Бургас – 147; Варна – 124; Велико Търново – 74; Видин – 9; Враца – 98; Габрово – 108; Добрич – 50; Кърджали – 15; Кюстендил – 132; Ловеч – 24; Монтана – 33; Пазарджик – 73; Перник – 66; Плевен – 85; Пловдив – 311; Разград – 30; Русе – 167; Силистра – 96; Сливен – 44; Смолян – 4; София област – 75; София (град) – 1163; Стара Загора – 134; Търговище – 25; Хасково – 73; Шумен – 108; Ямбол – 7.
Активните случаи са 69 171. В болница се лекуват 5 353 пациенти, 288 от тях в интензивно отделение.
942-ма са излекуваните през последните 24 часа. Преборилите болестта вече са 30 317.
Починали са 152 души. Жертвите на вируса вече са 2 282.
От началото на пандемията регистрираните с COVID-19 са 101 770.
Снимка: pixabay.com