Общият доход на домакинствата в България отчита леко увеличение през третото тримесечие на 2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 6 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 6 минути, брой четения: 21

През третото тримесечие на 2020 г. общият доход на домакинствата в България нараства с 2,2% на годишна база, докато разходите се свиват само с 0,8%, показва проучване на Националния статистически институт.

Общият среден доход на глава от населението възлиза на 897 евро. Междувременно общите разходи на глава от населението се свиха до 803 за периода. Доходите от заплати формират 55,2% от общия доход през първото тримесечие на 2020 г., следвани от доходите при пенсиониране - 29,6% и доходите от самостоятелна заетост - 6,5%.

В номинално изражение доходите от заплати остават непроменени в размер на 495 евро. Доходите при пенсиониране се увеличават с 11,1% от 239 евро на 302 евро.