Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Общият доход на домакинствата в България отчита леко увеличение през третото тримесечие на 2020 г.

17 ноември 2020 13:06, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 6 минути, брой четения: 21
........................................................

През третото тримесечие на 2020 г. общият доход на домакинствата в България нараства с 2,2% на годишна база, докато разходите се свиват само с 0,8%, показва проучване на Националния статистически институт.

Общият среден доход на глава от населението възлиза на 897 евро. Междувременно общите разходи на глава от населението се свиха до 803 за периода. Доходите от заплати формират 55,2% от общия доход през първото тримесечие на 2020 г., следвани от доходите при пенсиониране - 29,6% и доходите от самостоятелна заетост - 6,5%.

В номинално изражение доходите от заплати остават непроменени в размер на 495 евро. Доходите при пенсиониране се увеличават с 11,1% от 239 евро на 302 евро.

Източник: БНР

« предишна


 