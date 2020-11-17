Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Общият доход на домакинствата в България отчита леко увеличение през третото тримесечие на 2020 г.
През третото тримесечие на 2020 г. общият доход на домакинствата в България нараства с 2,2% на годишна база, докато разходите се свиват само с 0,8%, показва проучване на Националния статистически институт.
Общият среден доход на глава от населението възлиза на 897 евро. Междувременно общите разходи на глава от населението се свиха до 803 за периода. Доходите от заплати формират 55,2% от общия доход през първото тримесечие на 2020 г., следвани от доходите при пенсиониране - 29,6% и доходите от самостоятелна заетост - 6,5%.
В номинално изражение доходите от заплати остават непроменени в размер на 495 евро. Доходите при пенсиониране се увеличават с 11,1% от 239 евро на 302 евро.
Източник: БНР