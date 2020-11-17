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СБР-Котел ЕООД търси спешно да назначи служител "Деловодство" в Административен сектор на болницата!

17 ноември 2020 14:14, Людмила Калъпчиева
Излъчване: СБР - Котел преди 29 минути, брой четения: 14

Изискванията за заемане на длъжноста са -висше образование,трудов стаж-минимум три години,опит с работа в екип,много добра компютърна грамотност,много добри комуникативни умения!За повече информация- тел.0887777423.

Длъжноста е свободна от 17.11.2020г.

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