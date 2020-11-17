Автомобили се удариха на Биков мост в Ямбол този следобед

Клуб на инвалидите-Сливен преди 47 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 47 минути, брой четения: 33

Този следобед около 15:30 часа на кръстовището на Биков мост в Ямбол е станала лека катастрофа. Ударили са се два автомобила.

По първоначална информация леко е пострадал пътник, който е отведен в Ямболската болница за преглед с оплакване за болки в гърдите. Вероятна причина за инцидента, според свидетели е отнемане на предимство от един от водачите, предаде Радио/TV 999.

На мястото на инцидента има полиция за изясняване на инцидента.

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