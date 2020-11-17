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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Една година без Калчо...

17 ноември 2020 17:26, Камен Едрев (Сливен НЕТ)
Излъчване: Сливен НЕТ преди около 1 час, брой четения: 41
Една година без Калчо...

На 17 ноември се навършва една година откакто ни напусна колегата ни Калчо Василев...

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