Болници само за пациенти с коронавирус

Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 41 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 41

Във всеки регионален град на България ще има поне една болница изцяло за пациенти с коронавирус и една за пациенти без коронавирус. Това е наредено от здравния министър на областните управители, които трябва да посочат избраните лечебни заведения до края на седмицата, предаде БГНЕС. Стъпката е необходима, тъй като в България границата от 600 заразени на 100 хиляди души е премината.