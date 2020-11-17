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Болници само за пациенти с коронавирус

17 ноември 2020 21:34, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 41
Болница

Във всеки регионален град на България ще има поне една болница изцяло за пациенти с коронавирус и една за пациенти без коронавирус. Това е наредено от здравния министър на областните управители, които трябва да посочат избраните лечебни заведения до края на седмицата, предаде БГНЕС. Стъпката е необходима, тъй като в България границата от 600 заразени на 100 хиляди души е премината.

Източник: БНТ
Снимка: БТА

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