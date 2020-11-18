Нови 4 828 случая на коронавирус са регистрирани през последното денонощие, 71 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 31

Нови 4 828 случая на коронавирус са регистрирани през последното денонощие, потвърдените от началото на пандемията са 106 598, показват данните в Националната информационна система.

Направените PCR тестове са 11 611, 41% от тях са позитивни. Активните случаи са 72 649, в болници се лекуват 5 463, а 303 от тях са в интензивни отделения.

Разпределение по области: Благоевград – 200; Бургас – 282; Варна – 490; Велико Търново – 71; Видин – 5; Враца – 125; Габрово – 118; Добрич – 73; Кърджали – 21; Кюстендил – 117; Ловеч – 54; Монтана – 89; Пазарджик – 117; Перник – 101; Плевен – 147; Пловдив – 525; Разград – 31; Русе – 147; Силистра – 78; Сливен – 71; Смолян – 3; София област – 132; София (град) – 1301; Стара Загора – 246; Търговище – 30; Хасково – 79; Шумен – 103; Ямбол – 72.

Рекорден брой са новите излекувани – 1 219. До момента общият им брой е 31 536.

Починали са още 131 души. Жертвите на COVID-19 вече са 2 413.