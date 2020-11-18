Нова е-услуга започва да предлага НОИ

Клуб на инвалидите-Сливен преди 16 минути, брой четения: 36 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 36

Нова електрона услуга започва да предлага Националният осигурителен институт.

Работодателите, които прекратяват дейността си, ще могат да подадат заявление за предоставяне на ведомостите за заплати и трудовата документация по електронен път. Програмният продукт е достъпен през сайта на осигурителния институт и през Единия портал за достъп до електронни услуги на държавната агенция „Електронно управление“.

Предаването на ведомостите е законово регламентирано задължение с цел съхраняване от НОИ на данните на прекратилите дейност фирми.