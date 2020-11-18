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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване на водоподаването на част от град Сливен

18 ноември 2020 10:53, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 47

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че на 19.11.2020г. (четвъртък) от 09:00ч до 14:00ч. поради извършване на авариен ремонт ще бъде прекъснато водоподаването на кв. Георги Данчев, кв. Стоян Заимов, кв. Младост и кв. Дружба. При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

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