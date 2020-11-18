AMD и Microsoft представиха Microsoft Pluton процесор за сигурност върху AMD силиций

Туида Нюз преди 24 минути, брой четения: 8 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 8

18 ноември 2020 г. - Днес Microsoft представи процесорът за защита Microsoft Pluton, проектиран в партньорство с AMD. Това вградено хардуерно решение помага да се повиши сигурността срещу кибератаки, интегрирайки Microsoft Pluton IP върху AMD клиентски чип.

Процесорът за защита Microsoft Pluton и AMD Security Processor (ASP) предлагат иновативно решение, което работи съвместно за защита целостта на данните в персоналния компютър.

Допълнително за партньорството между AMD и Microsoft можете да прочетете тук:

https://community.amd.com/t5/amd-corporate-blog/amd-to-integrate-microsoft-pluton-security-processor-to-future/ba-p/422357

Още информация за процесора за сигурност Microsoft Pluton ще научите тук:

https://aka.ms/pluton