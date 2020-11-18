Пореден лекар си отиде след битка с COVID-19

Клуб на инвалидите-Сливен преди 45 минути, брой четения: 59 Излъчване:преди 45 минути, брой четения: 59

Почина д-р Людмила Милчалиева, общопрактикуващ лекар в ДКЦ VII в район "Южен" на град Пловдив, съобщиха от Български лекарски съюз.

"С огромна болка и прискърбие посрещнахме новината за смъртта на д-р Милчалиева. Още един изключителен общопрактикуващ лекар и човек загуби битката с коварната болест COVID-19", пишат от БЛС.

68-годишната д-р Милчалиева беше уважаван и обичан от пациентите си колега, който до последно изпълняваше своя професионален и морален дълг, се казва още в съобщението.