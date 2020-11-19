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3 938 са новите случаи на коронавирус през последното денонощие, 86 от тях в Сливенско
3 938 са новите случаи на коронавирус през последното денонощие. Направените тестове са 9 949, 39,6% от тях са позитивни. Общият брой на регистрираните с COVID-19 от началото на пандемията е 110 536, показват данните в Националната информационна система.
Разпределение по области: Благоевград – 210; Бургас – 183; Варна – 259; Велико Търново – 98; Видин – 10; Враца – 28; Габрово – 111; Добрич – 65; Кърджали – 21; Кюстендил – 51; Ловеч – 25; Монтана – 77; Пазарджик – 107; Перник – 67; Плевен – 118; Пловдив – 464; Разград – 38; Русе – 181; Силистра – 99; Сливен – 86; Смолян – 38; София област – 141; София (град) – 990; Стара Загора – 219; Търговище – 24; Хасково – 91; Шумен – 60; Ямбол – 77.
Активните случаи са 75 526. 5 629 се лекуват в болница, 313 от тях – в интензивно отделение.
Още 944 души са преборили болестта. Излекуваните до момента са 32 480.
Починалите през последните 24 часа са 117. Жертвите на COVID-19 вече са 2 530.
Снимка: pixabay.com