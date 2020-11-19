Криминална хроника Ямбол - 19.11.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 16 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 21

Информационен бюлетин 19.11.2020 г.

През изминалото денонощие на територията обслужвана от ОДМВР-Ямбол няма регистрирани тежки криминални престъпления и пътнотранспортни произшествия.