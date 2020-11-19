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КОСМИЧЕСКИ ЕНЕРГИИ КЪМ ЗЕМЯТА

19 ноември 2020 13:44, Ерма Иванова (Клуб Оптимист)
Излъчване: Клуб Оптимист преди 23 минути, брой четения: 10
КОСМИЧЕСКИ ЕНЕРГИИ КЪМ ЗЕМЯТА

Д-р Румен Стоилов в "Знаците" на Ива Сапунджиева:

 

 

 

 

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