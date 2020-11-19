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Голям пожар в района на бившия завод „Сила“ в Ямбол

19 ноември 2020 15:24, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 59
Пожар

Голям пожар е възникнал в складово помещение в района на бившия завод "Сила" в Ямбол.

По първоначални данни в изоставените халета горят пластмасови отпадъци и стари автомобилни гуми. Районът е отцепен.

Три противопожарни екипа гасят възникналия след 12.00 часа пожар, съобщи говорителят на ОД на МВР Татяна Павлова, предаде БТА.

Силният вятър и гъстият черен дим затрудняват гасенето. В помощ на огнеборците е докарана водоноска.

Източник: nova.bg
Снимка: pixabay.com

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