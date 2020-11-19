Голям пожар в района на бившия завод „Сила“ в Ямбол

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 59 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 59

Голям пожар е възникнал в складово помещение в района на бившия завод "Сила" в Ямбол.

По първоначални данни в изоставените халета горят пластмасови отпадъци и стари автомобилни гуми. Районът е отцепен.

Три противопожарни екипа гасят възникналия след 12.00 часа пожар, съобщи говорителят на ОД на МВР Татяна Павлова, предаде БТА.

Силният вятър и гъстият черен дим затрудняват гасенето. В помощ на огнеборците е докарана водоноска.