Информационен бюлетин за пленарната сесия - 23-26 ноември 2020 г.

Туида Нюз преди 8 минути, брой четения: 4 Излъчване:преди 8 минути, брой четения: 4

Европейските потребители скоро ще могат да защитават правата си колективно

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2020-11-23/0/evropeyskite-potrebiteli-skoro-shche-moghat-da-zashchitavat-pravata-si-kolektivno

Групи потребители, пострадали от незаконни практики, скоро ще могат да предприемат колективни действия и да търсят обезщетение.

Свобода на медиите: загриженост във връзка с опитите за заглушаване на критици и нападенията срещу журналисти

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2020-11-23/1/svoboda-na-mediite-zaghrizhenost-vv-vrzka-s-opitite-za-zaghlushavane-na-krititsi

Евродепутатите се опасяват, че медийният плурализъм е изложен на риск в няколко държави членки на ЕС и предупреждават за нарастващия натиск и тормоз, пред които са изправени журналистите.

Евродепутатите ще настояват за въвеждане на „правото на поправка за потребителите в ЕС“

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2020-11-23/2/ep-shche-nastoiava-za-vvezhdane-na-pravoto-na-popravka-za-potrebitelite-v-es

Парламентът ще обсъди и гласува възможностите за повишаване устойчивостта на продуктите чрез насърчаване на повторната им употреба, поправка и намаляване на практиките, съкращаващи живота им

Основните права в ЕС са застрашени, алармират евродепутатите

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2020-11-23/3/osnovnite-prava-v-es-sa-zastrasheni-alarmirat-evrodeputatite

Парламентът ще обсъди във вторник и ще гласува в сряда своя годишен доклад за състоянието на основните права в ЕС за периода 2018-2019 г.

Евродепутатите ще обсъдят ситуацията в окупирания от Турция Северен Кипър

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2020-11-23/4/evrodeputatite-shche-obsdiat-situatsiiata-v-okupiraniia-ot-turtsiia-severen-kipr

ЕП ще обсъди политическата ситуация в Кипър, включително частичното повторно отваряне на Вароша, с върховния представител по въпросите на външните работи и политика на ЕС Жозеп Борел.

Насилието над жените: дебат относно Истанбулската конвенция

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2020-11-23/5/nasilieto-nad-zhenite-debat-otnosno-istanbulskata-konventsiia

Загрижени от нарастващия брой случаи на домашно насилие по време на пандемията, евродепутатите ще призоват държавите членки, които все още не са ратифицирали Истанбулската конвенция,