Готвят 30-часова блокада на граничния пункт край Силистра

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30-часова блокада на Граничния пункт край Силистра подготвят от фондация „Човек, природа и здраве“. Причината е недоволство срещу преминаването на тежкотоварните автомобили през града вече пет години, посочва NOVA.

Хората настояват да заработи фериботната линия Силистра- Кълъраш. Очакваше се това да стане до 29-ти октомври, но това не се случи. Сега властите обещават нов срок - шести декември.

Протестиращите са обявили блокадата да започне днес на обяд и да продължи до 18 часа утре. В този интервал се заканват да не пропускат камиони през граничния пункт.