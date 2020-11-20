Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Готвят 30-часова блокада на граничния пункт край Силистра

20 ноември 2020 09:38, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 54
Протест в Силистра - архивен кадър

30-часова блокада на Граничния пункт край Силистра подготвят от фондация „Човек, природа и здраве“. Причината е недоволство срещу преминаването на тежкотоварните автомобили през града вече пет години, посочва NOVA.

Хората настояват да заработи фериботната линия Силистра- Кълъраш. Очакваше се това да стане до 29-ти октомври, но това не се случи. Сега властите обещават нов срок - шести декември.

Протестиращите са обявили блокадата да започне днес на обяд и да продължи до 18 часа утре. В този интервал се заканват да не пропускат камиони през граничния пункт.

Източник: nova.bg

« предишнаследваща »


 