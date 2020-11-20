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Зповед за провеждане на учебните занятия

20 ноември 2020 10:23, Костадинка Георгиева (ПГ по Механотехника)
Излъчване: ПГ по Механотехника преди 47 минути, брой четения: 50

Заповед за провеждане на учебите занятия в периода от 23.11 до 23.12.2020 в ПГ по механотехника!

Файлове

Заповед [680KB]

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